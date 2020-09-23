Сеул, , 09:42 — REGNUM 27 сентября в Китай доставят останки 117 китайских военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950−1953 годов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, в ходе раскопок, проводимых в период с марта по декабрь 2019 года, южнокорейским военнослужащим удалось обнаружить 117 фрагментов тел, а также 1368 вещей погибших военнослужащих.

Отмечается, что 103 из 117 фрагментов были обнаружены в ходе раскопок на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва, 20 апреля.

Известно, что в 2014 году в Китай были доставлены останки 437 китайских военнослужащих, в 2015 году — 68 военнослужащих, в 2016 году — 36 военнослужащих, в 2017 году — 28 военнослужащих, в 2018 году — 20 военнослужащих, в 2019 году — 10 военнослужащих.