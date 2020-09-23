Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Приближение президентских выборов требует скорейшего заполнения вакансии в составе Верховного суда США, об этом американский президент Дональд Трамп заявил 22 сентября журналистам в Белом доме перед агитационной поездкой в Питтсбург, штат Пенсильвания.

«Нам нужны [все] девять судей», — подчеркнул Трамп, увязывая необходимость назначения судьи с действиями Демократической партии США.

По его словам, перед выборами демократы устраивают махинации с избирательными бюллетенями, и это «всем известно». «Десятки миллионов незапрошенных бюллетеней» они рассылают по почте.

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Таким образом глава США признал, что допускает определение исхода выборов в Верховном суде США. Трамп отметил, что официально объявит о выдвижении кандидатуры верховного судьи во второй половине дня 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября скончалась старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Американские федеральные судьи назначаются пожизненно по представлению главы государства.

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