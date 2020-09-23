Москва, , 09:33 — REGNUM Для полноценного расследования инцидента с российским блогером Алексеем Навальным необходимы кооперация с Германией. Об этом сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Нам необходима поддержка со стороны Германии, поскольку без конкретных доказательств, о которых много говорится, но мало предоставляется, мы в настоящее время немногое можем сделать», — сказал Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

Российский посол подчеркнул, что Москва не приемлет ультиматумы и угрозы санкциями в связи с данной ситуацией. Он также выразил сожаление «об искусственно разжигаемой в этом контексте антироссийской истерии».

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный, состояние которого внезапно ухудшилось в августе во время авиаперелёта, проходит лечение в берлинской клинике «Шаритэ». По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом. В Москве неоднократно опровергали различные обвинения.

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