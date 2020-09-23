Каракас, , 09:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп использовал площадку Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций для своей предвыборной агитации. Такое мнение высказал венесуэльский лидер Николас Мадуро.

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Президент Боливарианской Республики считает, что глава Белого дома использовал «особую и уникальную трибуну ООН», чтобы выступить в качестве кандидата на президентских выборах в США, «для оскорблений и нападок», пишет РИА Новости.

Мадуро добавил, что Трамп своим видеообращением в рамках ГА ООН «оскорбил и атаковал» Всемирную организацию здравоохранения, ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату и Совет по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, свою речь на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп начал с упоминания о пандемии коронавирусной инфекции, назвав коронавирус «китайским», в очередной раз возложив на КНР вину за распространение COVID-19 и потребовав привлечь Пекин к ответственности за это. Кроме того, глава Белого дома призвал ООН заняться «настоящими проблемами», которые на сегодняшний день стоят перед миром. В их числе он назвал терроризм, наркотрафик, этнические чистки, угнетение женщин и торговлю людьми.