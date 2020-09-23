Нью-Йорк, США, , 08:56 — REGNUM Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным требует независимого международного расследования. Об этом заявили президенты Латвии и Литвы Эгилс Левитс и Гитанас Науседа, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Латвийский президент Левитс заявил, что лица, причастные к случившемуся с блогером, должны понести ответственность. Его литовский коллега Науседа подчеркнул, что найти и наказать виновных необходимо ради «сохранения международного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию прояснить ситуацию с Навальным. Вместе с тем стоит напомнить, что Россия запросила у Германии, где проходит лечение Навальный, информацию о его состоянии. Запросы, однако, до сих пор не удовлетворены.

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