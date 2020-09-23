Нур-Султан, 23 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана досрочно прекратил полномочия депутата Асылбека Смагулова, сообщает 23 сентября издание Zakon.kz.
Прекращение полномочий депутата связано с его назначением членом Центральной избирательной комиссии. Смагулов был избран депутатом парламента в марте 2016 года.
Асылбек Смагулов родился в 1970 году в Иргизском районе Актюбинской области КазССР. Является доктором экономических наук. С 2012 по 2016 год возглавлял институт законодательства Казахстана.
Читайте также: Парламент Казахстана досрочно прекратил полномочия депутата Хаменовой