Варшава, , 08:48 — REGNUM В руководстве региона Брандербург (Германия) объявили о строительстве забора на юго-востоке территории. Сооружение предназначено, чтобы отделять территорию от Польши. Об этом передает Dziennik.

Забор предназначен для борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Он должен предотвратить проникновение из Польши в Германию кабанов, зараженных этой болезнью. В этом году в Польше было обнаружено более 3 тысяч кабанов, умерших из-за АЧС.

«Мы будем строить его сейчас», — сказала Урсула Ноннемахер, министр защиты прав потребителей в Брандербурге. По её словам, на сегодняшний день болезнь обнаружена у девяти мертвых кабанов в районе Шенкендоберн в Шпрее-Ниса, а также у 11 животных в районе Нойцелле в Одер-Шпрее. Домашние свиньи пока не пострадали.

Сперва забор построят в районе Шпрее-Ныса на границе с Польшей. Далее за счет государственного финансирования планируется построить «сплошные заборы» и далее, в северном направлении вдоль границы. Сейчас на границе государства с юга до Франкфурта-на-Одере есть передвижное электрическое ограждение протяженностью 120 км.