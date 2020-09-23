Владивосток, , 08:47 — REGNUM Перечень из 70 поручений по развитию Дальнего Востока подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, их исполнение проконтролируют федеральные министры. Об этом заявил 23 сентября вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета при полпреде.

Трутнев отметил, что подписание поручений стало итогом глубокого погружения главы российского правительства в проблемы макрорегиона. Теперь главная задача — выполнить их.

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Контроль за исполнением поручений начнётся сразу же. Для этого запланированы поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и ряда федеральных министров, добавил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Мишустин приезжал на Дальний Восток, посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. По итогам рабочей поездки он провёл в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

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