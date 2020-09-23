Стокгольм, , 08:55 — REGNUM 21 сентября в Риксдаг был представлен разработанный правительством и согласованный двумя другими «январскими» партиями законопроект бюджета Швеции на 2021 год. «Левые» не намерены поддержать пункт о сокращении налогов для работодателей, трудоустраивающих молодежь. Однако в целях препятствования принятию данного предложения четырех партий им необходимо одинаково голосовать вместе со «Шведскими демократами». Это в свою очередь, по словам премьер-министра социал-демократа Стефана Лёвена означает, что «Левые» таким образом дают необходимую легитимность «Шведским демократам» для дальнейшего наращивания политических позиций. Об этом 22 сентября сообщила газета Fria Tider.

«Мы обратимся за помощью к Умеренным и Христианским демократам», — заявила будущий лидер «Левых» Нооши Дадгостар.

Журналисты отмечают, что пока что большинства голосов не набирается. Однако если «Левые» смогут привлечь на свою сторону стоящих особняком при обсуждении бюджета «Шведских демократов», это означает усиление позиций последних, что крайне не нравится Лёвену.

«Центристы и Либералы ясно дали понять, что они не хотят давать Шведским демократам возможность обладать влиянием в шведской политике, — однако «Левые» это делают через оплот Кристерссона (лидер «Умеренных» — прим. ИА REGNUM). Я думаю, это просто удивительно», — заявил Лёвен.