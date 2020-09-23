Париж, , 08:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг версию о причастности российских властей к предполагаемому отравлению блогера Алексея Навального ядом «Новичок». Беседу лидеров можно назвать «диалогом глухих», пишет французская ежедневная газета Le Monde.

Издание отмечает, что разговор глав России и Франции состоялся 14 сентября, а его содержание лишь частично отражено в официальных сообщениях Кремля и Елисейского дворца. Франция, отмечает издание, ждёт от России итогов расследования инцидента с блогером и приступает к новому этапу консультаций с ФРГ.

Макрон в беседе с Путиным подчеркнул «глубокую озабоченность» совершением «преступного деяния» против Навального. Отмечается, что исследования Франции и Швеции подтвердили заключения германских экспертов о применении нервно-паралитического вещества «Новичок».

Французский лидер подчеркнул, что от России в этом случае нужны официальные объяснения, так как такой яд не могла использовать частная структура. Путин в ответ заявил, что Навальный известен как интернет-скандалист, который ранее уже симулировал недомогание. Что касается «Новичка», это вещество не столь сложное, как принято считать, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин предложил Макрону рассмотреть «латвийскую версию» инцидента с Навальным.

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