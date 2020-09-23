Вена, 23 сентября 2020, 08:33 — REGNUM Политика распределения мигрантов в Европейском союзе потерпела неудачу. Такое мнение 23 сентября высказал канцлер Австрии Себастьян Курц в эксклюзивном интервью AFP.
«Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе провалилось, и многие государства его отвергают», — заявил Курц, когда говорил о попытках введения обязательных квот на количество мигрантов, которые просят убежища, для каждой страны-участницы ЕС.
Также канцлер Австрии отметил, что неправительственные организации (НПО), которые привлекают на территорию Европы все больше мигрантов, дают этим людям ложные надежды, чем непреднамеренно подвергают их опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября, лидер итальянской либеральной Демократической партии Никола Дзингаретти заявил, что в самое ближайшее время правительством Италии должны быть рассмотрены и утверждены новые законы в сфере нелегальной миграции, которые окончательно отменят те, что были приняты в период пребывания в правительстве партии «Лига».