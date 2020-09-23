Токио, , 08:47 — REGNUM Комитет Сената США по международным отношениям 22 сентября одобрил кандидатуру Кеннета Вайнштейна на пост посла США в Японии. Он отправится в Японию после подтверждения его кандидатуры членами Сената в полном составе. Об этом сообщает телеканал NHK.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Вайнштейна, главу Гудзоновского института, ранее в этом году.

В качестве главы Гудзоновского института, который считается консервативным аналитическим центром, Вайнштейн предлагал администрации Трампа идеи, касающиеся «дипломатических и оборонных вопросов».

Кроме того, Вайнштейн высоко ценится за его опыт в американо-японских отношениях. Ранее он часто встречался с высокопоставленными японскими политиками.

Выступая на слушаниях в Сенате в прошлом месяце, Вайнштейн выразил намерение призвать Японию сделать больше для обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Этот призыв был связан с возрастающими опасениями по поводу укрепления военной мощи Китая.

Срок полномочий нового посла США в Японии может резко измениться в зависимости от того, кто победит на президентских выборах США в ноябре.

Пост был вакантным с июля 2019, когда посол Уильям Хагерти ушёл в отставку, чтобы баллотироваться на место в Сенате.