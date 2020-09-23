Джакарта, , 08:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поддержал Палестину во время своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в среду, 23 сентября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

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Глава государства заявил, что конфликт, бедность и голод, которые ощущаются в различных частях мира, несовместимы с принципами Устава ООН и международного права, включая уважение территориальной целостности.

«Индонезия будет продолжать играть свою роль. Индонезия всегда будет продвигать дух сотрудничества, дух, который приносит пользу всем сторонам. Никто, ни одна страна не должна оставаться в стороне», — заявил Джоко Видодо в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

«Палестина — единственная страна, присутствующая на Бандунгской конференции, которая еще не обрела независимость. Индонезия продолжает последовательно оказывать поддержку Палестине», — отметил глава Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии выразил надежду, что Организация Объединенных Наций сможет стать лучше.

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