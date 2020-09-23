Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 22 сентября одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 декабря. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

За документ проголосовали 359 конгрессменов, против выступили 57. Теперь законопроект до 30 сентября (когда в стране заканчивается 2020 финансовый год) должен пройти голосование в Сенате и поступить на подпись президенту США.

Если бюджетный законопроект не будет принят, правительству может грозить новая приостановка его работы.

Напомним, что в конце 2018 года кризисная ситуация в работе федеральных структур Соединённых Штатов продлилась почти два месяца из-за отказа Конгресса США профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп принял одобренный Конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, что позволило избежать очередного «шатдаун» — приостановки работы федеральных ведомств и госучреждений из-за отсутствия финансирования.

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