Нью-Йорк, США, , 08:07 — REGNUM Совет Безопасности ООН промедлил с реакцией на пандемию нового коронавируса и в связи с этим нуждается в реформировании, как и сама организация, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил в видеообращении на сессии Генассамблеи, посвященной 75-й годовщине организации.

Кроме того, турецкий лидер призвал расширить число постоянных членов Совбеза ООН, поскольку «судьба мира не может зависеть от милости ограниченного количества государств».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что ООН должна быть реформирована до версии 4.0 для соответствия современным вызовам.

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