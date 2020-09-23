Джакарта, , 08:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что Организация Объединенных Наций (ООН) сможет стать лучше, чтобы оперативно и эффективно реагировать на различные глобальные вызовы, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»

"ООН должна всегда совершенствоваться, чтобы проводить реформы по возрождению и повышению эффективности. ООН должна быть в состоянии доказать, что «многосторонность реализована», в том числе во время кризиса. ООН должна быть более отзывчивой и эффективной в решении различных глобальных проблем», — заявил глава государства во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы все несем ответственность за дальнейшее укрепление ООН, чтобы ООН оставалась актуальной и вносила все больший вклад в соответствии с вызовами времени», — добавил президент.

По его словам, Индонезия непоколебимо верит в Организацию Объединенных Наций, в многосторонность как единственный путь, который может обеспечить равенство. Нет смысла праздновать победу посреди разрушений, и нет смысла быть крупнейшей экономикой в тонущем мире.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо впервые выступил с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН с тех пор, как вступил в должность главы государства, потому что ранее, в период 2014—2019 годов вице-президент страны Юсуф Калла представлял Индонезию на этом международном форуме.

Читайте развитие сюжета: Индонезия поддержала Палестину на 75-й сессии ГА ООН