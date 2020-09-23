Приштина, , 08:12 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 21 сентября, перед началом юбилейной онлайн-сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций заявила, что Косово продолжит заниматься продвижением двусторонних отношений со странами, придерживающимся одинаковой с ним политической линии, посредством виртуальных встреч в рамках ООН.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла подчеркнула, что Косово, даже не являясь страной-членом ООН, привержено ценностям этой организации — развитию демократии, защите прав человека и устойчивому социально-экономическому развитию.

При этом глава косовского МИД подчеркнула, что Косово будет продвигать повестку признаний края и стремиться к реализации обязательств, вытекающих из Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово.

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Позднее, обращаясь к участникам Ассамблеи, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия нацелена на компромиссное решение проблемы Косово.

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