Приштина, , 08:15 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 22 сентября вручил президентскую медаль за заслуги специальному представителю президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричарду Гренеллу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе церемонии вручения награды Тачи поблагодарил Гренелла за исключительный вклад в заключение Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, которые, по словам Тачи, «принесут мир двум странам».

Косовский президент прибавил, что он с нетерпением ожидает визита президента США Дональда Трампа в Косово.

После назначения на пост в октябре 2019 года Гренелл успел принять участие в смене власти в Косово и принять участие в заключении лидерами Косово и Сербии писем о намерении о восстановлении воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения.

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Также дипломат вместе с Советником президента по безопасности Робертом О'Брайеном принял участие в организации встречи косовской и сербской делегаций в Вашингтоне 3 и 4 сентября, итогом которой стало подписание Вашингтонских соглашений.

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