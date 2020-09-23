Тегеран, , 07:58 — REGNUM 22 сентября Венесуэла осудила агрессию США, а также давление американских властей на Тегеран и Каракас, заявив, что обе стороны продолжат развивать дружеские отношения, несмотря на негативное действие санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил последние действия Соединенных Штатов в отношении страны, стремящихся ввести односторонние санкции против конституционного президента Николаса Мадуро Мороса в рамках продолжающейся кампании агрессии против Исламской Республики Иран и Венесуэлы.

Он категорически отверг позицию Вашингтона по возобновлению принудительных мер против Ирана в одностороннем порядке при полном игнорировании решения Совета Безопасности ООН.

Дипломат подтвердил, что Венесуэла будет и впредь придерживаться международных норм и будет отстаивать свое суверенное право свободно устанавливать экономические и торговые отношения с Исламской Республикой Иран и с любым иным государством на основе норм, регулирующих международную торговлю.