Тегеран, , 08:04 — REGNUM 22 сентября представители Исламской Республики Иран (ИРИ) и Австрии обсудили условия для возобновления прямых рейсов между двумя странами, которые столкнулись с серьезным спадом в области авиаперевозок в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Посол Ирана в Вене Аббас Багерпур Ардакани в своем твиттере заявил, что у него состоялась «сердечная и плодотворная» встреча с Алексисом фон Хенсброхом, являющимся исполнительным директором Austrian Airlines. По его словам, стороны смогли изучить пути и возможности возобновления прямых рейсов австрийской авиакомпании в Иран.

Компания Austrian Airlines осуществляла международные рейсы в Исламскую Республику Иран с 1984 года, пока не заявила о временной приостановке в связи с пандемией. В то же время основная иранская авиакомпания IranAir осуществляет прямые рейсы в Австрию каждую субботу, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19).