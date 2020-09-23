Тегеран, , 08:19 — REGNUM 22 сентября президент Ирана Хасан Рухани выступит на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в режиме видеоконференции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Обращение Рухани уже записано для официальной трансляции на местных и международных телеканалах», — написал заместитель руководителя управления президента по информации и коммуникациям Али Реза Моези.

Лидеры стран мира принимают участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в режиме видеоконференции в этом году из-за смертельной пандемии коронавирусной инфекции, которая создала серьезные препятствия для проведения многих международных событий с момента ее вспышки в декабре 2019 года.

В своём Twitter-аккаунте Моэзи отметил, что мир находится под угрозой распространения смертельного вируса, в связи с чем в этом году Нью-Йорк не переполнен дипломатами и мировыми лидерами, а 75-я сессия ГА ООН пройдёт в режиме видеоконференции.