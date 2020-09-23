Тегеран, , 08:05 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф отложил свой официальный визит в Турцию, заявили представители внешнеполитического ведомства страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно имеющимся данным, Зариф должен был провести трехстороннюю встречу со своими турецким и катарским коллегами в Стамбуле. Однако поездка по неизвестным причинам была отменена. Ожидается, что высокопоставленный дипломат отправится в турецкую столицу в ближайшие дни.

Министр иностранных дел Ирана планировал посетить Стамбул для участия в трехсторонней встрече Турция — Иран — Катар с целью обсуждения последних событий, ситуации на Ближнем Востоке, региональных вызовов и угроз, требующих немедленного урегулирования.

Предполагалось, что иранский министр иностранных дел также торжественно откроет новое здание консульства Ирана в Стамбуле.