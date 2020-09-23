Кызыл, , 06:12 — REGNUM В Туве могут разделить должности главы республики и председателя правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое предложение выдвинул руководитель региона Шолбан Кара-оол, по мнению которого страна переживает непростой период.

«Экономический кризис, ограничительные меры в связи с пандемией, очень серьезная нагрузка на правительство, и, конечно же, большие для нас вызовы, связанные с коронавирусом, поиск доходов, реализации нашего индивидуального плана развития республики. Все это порождает ситуацию, в которой необходимо перегруппировку сил сделать», — отметил он.

Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Заксобрания республики. Напомним, большинство в Верховном хурале принадлежит фракции «Единой России».

Шолбан Кара-оол добавил, что его инициатива позволит распределить вопросы стратегии и тактики. При этом если депутаты поддержат предложение, то нагрузка, по его словам, только увеличится.

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