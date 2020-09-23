Скопье, , 06:42 — REGNUM Посол Китайской народной республики в Скопье Джанг Дзуо 22 сентября провел встречу с заместителем премьер-министра Северной Македонии Артаном Груби. В ходе встречи политики обсудили предстоящее создание сети 5G интернета в стране и цифровые коммуникации, а также деятельность компаний Huawei и ZTE.

Подробности встречи не сообщаются, однако посольство США в Скопье остро отреагировало на произошедшее, призвав власти Северной Македонии не доверять провайдерам 5G интернета из Китая.

«К сожалению, такие компании как Huawei и ZTE, связанные с китайским правительством, не могут пользоваться доверием, поскольку не защищают важные данные и интеллектуальную собственность. У Северной Македонии есть возможность пожать плоды цифровой экономики, но успех будет зависеть от того, будут ли использоваться надежные поставщики для защиты частной информации граждан», — говорится в пресс-релизе американского посольства.

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Напомним, 4 сентября президент США Дональд Трамп настоял на включении положений о 5G интернете в текст соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, связывая руки Приштине и Белграду в этой сфере.

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