Токио, , 05:44 — REGNUM Ограничения на въезд в Японию иностранных граждан, введённые из-за пандемии коронавируса, частично будут сняты в начале октября. Об этом 23 сентября сообщает газета Asahi.

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Как отмечает издание, на туристов ослабление ограничений не распространяется. В Японию смогут въезжать иностранцы для среднесрочного и долгосрочного пребывания в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Они должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус и пройти в Японии двухнедельный карантин.

Также власти Японии намерены в октябре снять и все ограничения для приезда иностранных студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Южнокорейская авиакомпания Korean Air спустя шесть месяцев возобновит полёты в японскую Осаку. Регулярные рейся по маршруту Инчхон — Осака начнутся с 30 сентября и будут осуществляться раз в неделю по средам.

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