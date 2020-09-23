Каракас, , 03:52 — REGNUM Центральное разведывательное управления США с санкции американского руководства планирует теракты и спецоперации на территории Венесуэлы, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Но новостью стало то, что власти США дали зеленый свет ЦРУ на то, чтобы их непосредственные агенты провели подпольную террористическую операцию», — заявил он.

По словам Мадуро, ЦРУ планировало осуществить террористические акты на объектах нефтяной отрасли, электростанциях, и военных объектах. Также он обвинил американские разведслужбы в попытках дискредитировать выборы в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября власти США ввели новые санкции против Венесуэлы. В уже действующий санкционный список включили пятерых венесуэльских граждан.

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