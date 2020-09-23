Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Распространение заболевания COVID-19 в США могло унести больше жизней, если бы не действия американской администрации, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе брифинга.

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По его словам, в стране могло бы быть более 2,5 млн умерших от осложнений при коронавирусной инфекции.

Дональд Трамп «Если вы посмотрите на другие варианты — то было бы два с половиной миллиона смертей».

При этом президент подчеркнул, что превышение в отметки в 200 тысяч общего числа выявленных летальных исходов при COVID-19 в США является ужасным фактом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября университет Джонса Хопкинса объявил, что в США с начала пандемии скончались 199 890 пациентов с COVID-19.

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