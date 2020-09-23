Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай за сокрытие информации об опасности коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы с журналистами.

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«Эта ужасная вещь не должна была когда-либо произойти. Китай позволил этому случиться, просто помните об этом», — заявил он.

По словам Трампа, именно благодаря действиям его администрации число жертв осложнений COVID-19 в США не достигло 3 млн человек. К настоящему времени в Соединенных Штатах подтверждено около 200 тыс. летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября власти американского штата Висконсин решили объявить режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В штате также ввели обязательный масочный режим в помещениях для всех жителей возрастом старше пяти лет.

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