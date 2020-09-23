Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 22 сентября одобрила законопроект о запрете импорта ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

За инициативу, предусматривающую блокирование ввоза в страну товара, произведённого, как предполагают законодатели, в результате использования принудительного труда, проголосовали 406 конгрессменов, трое выступили против. Товар будет запрещён к ввозу до тех пор, пока неиспользование подневольного труда при его производстве не подтвердит Таможенно-пограничная служба США.

В случае одобрения законопроекта Сенатом, он поступит на подпись президенту США.

Напомним, в Синьцзяне основным населением являются уйгуры. В рамках борьбы с сепаратизмом китайские власти прибегают к некоторым ограничениям для жителей района.

Как сообщало ИА REGNUM, ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона. Под запрет попал импорт компонентов компьютеров, некоторых изделий из хлопка. Эти меры введены в качестве давления на Пекин, который, как заявляет министерство внутренней безопасности США, нарушает права человека в Синьцзяне.

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