Токио, , 02:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что сменивший его на этом посту Ёсихидэ Суга сможет активизировать переговоры с Россией по территориальному вопросу и заключить мирный договор. Об этом говорится в опубликованном 23 сентября интервью экс-премьера газете Yomiuru.

По его словам, переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми.

«Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключён», — сказал Абэ, уверенный, что и Россия хочет «в среднесрочной и долгосрочной перспективе» решить проблему мирного договора «и укрепить отношения с Японией».

Напомним, что в Японии 19 сентября отмечают пятилетие принятия закона, позволяющего силам самообороны страны вести военные действия за рубежом. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собирается продолжать политику Синдзо Абэ по развитию сотрудничества с США в военной сфере.

Читайте также: Абэ впервые за семь лет посетил храм — символ японского милитаризма

Читайте ранее в этом сюжете: Япония намерена укреплять военное сотрудничество с США — Jiji Press