Берлин, , 02:47 — REGNUM Раскол, который наметился в ЕС, прослеживается в планах США создать коалицию против проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Гердта, давление американских властей на несогласные страны, по всей видимости, будет увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении создать коалицию для предотвращения достройки газопровода «Северный поток — 2», поскольку проект якобы угрожает ЕС зависимостью от российского газа.

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