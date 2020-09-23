Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) подписало меморандум о сотрудничестве с Пентагоном, заявил глава агентства Джеймс Брайденстайн в ходе видеосеминара.

По его словам, в современной эпохе возникает все больше вызовов, связанных с космической сферой. И эти вызовы оказывают влияние и на NASA, и на коммерческие компании, работающие в этой сфере.

«Мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас достижении наших целей», — заявил шеф NASA.

Брайденстайн подчеркнул, что современные технологии позволяют выводить из строя спутники и космические аппараты при помощи помех или лазеров. Также одной из угроз он назвал кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября NASA представила обновленный план лунной программы, первый этап которой запланирован на 2021 год. Тем не менее срок непосредственной высадки на Луну остался прежним — США планируют отправить туда астронавтов в 2024 году.

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