Пекин, , 01:58 — REGNUM Один из самых разыскиваемых беглых коррупционеров Китая Чэн Сюань сдалась властям Китая спустя 22 года бегства за рубежом, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Обвиняемая в совершении должностных преступлений, Чэн работала ранее кассиром в государственной нефтехимической корпорации Sinopec Finance Co., Ltd. Она сбежала за рубеж в 1998 году, говорится в заявлении на вебсайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Антикоррупционные власти начали расследование по делу Чэн в августе 1998 года. Она была помещена в список Интерпола с уведомлением с красным углом в июне 2016 года. Высшие антикоррупционные власти также призвали других беглецов сдаться властям в обмен на более мягкий приговор.