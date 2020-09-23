Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Экс-советница вице-президента США Майкла Пенса Оливия Трой, выступающая с критикой в адрес Белого дома, ранее была уволена за снижение работоспособности. Об этом помощник по национальной безопасности вице-президента США Кит Келлог сообщил журналистам в ходе брифинга 22 сентября.

Трой, уволенная из администрации в августе, занималась в аппарате Пенса вопросами внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. Также ей было поручено осуществлять координацию рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса.

После увольнения Трой заявляла, что Трамп выражал «пренебрежение к человеческой жизни» в условиях пандемии коронавируса и намного больше заботился об экономике и переизбрании. Также экс-чиновница обещала поддержать на президентских выборах соперника Трампа Джозефа Байдена.

«Оливия Трой работала у меня, я уволил её по причине того, что ее производительность начала падать», — сказал Келлог, отметив, что она занималась координацией группы по коронавирусу и организацией встреч.

Келлог заявил, что он был на каждой встрече группы, и слова Трой являются «инсинуацией, оскорблением рабочей группы, президента и вице-президента».

Ведущая брифинг пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила, что ещё около двух месяцев назад Трой заявляла о работе в администрации с гордостью, но также часто жаловалась на истощённость и подавленность.

Напомним, что в мае, когда было принято решение прекратить деятельность межведомственной рабочей группы, которая была ранее создана администрацией США для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, Трамп отметил хорошую работу команды и добавил, что на смену ей придёт другая группа, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики.

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