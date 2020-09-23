Берлин, , 00:47 — REGNUM В Москве рассчитывают, что Берлин сохранит приверженность реализации «Северного потока — 2», несмотря на давление извне. Об этом 22 сентября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

«Правительство ФРГ до сих пор придерживалось реализации проекта, и мы надеемся, что так это и останется», — сказал посол.

Нечаев добавил, что строящийся газопровод соответствует европейским нормам и получил все необходимые разрешения, а угрозы европейским компаниям и органам власти исходят из США.

Ранее, напомним, о намерении создать «коалицию» против проекта «Северный поток — 2» заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.