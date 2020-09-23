Париж, , 00:26 — REGNUM Запрос из России по ситуации с блогером Алексеем Навальным получен, и находится в рассмотрении французских властей, сообщили 22 сентября в пресс-службе министерства иностранных дел Франции.

«Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, приоритетной задачей в Париже считают то, чтобы в Москве «пролили свет на обстоятельства и ответственных за попытку убийства» блогера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Генеральная прокуратура России запросила во Франции информацию о проведении на территории страны лабораторных исследований биоматериалов Навального.

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