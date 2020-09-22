Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Информация, сообщённая Германией о том, что блогер Алексей Навальный в России «был отравлен», вызвала «решительное осуждение» со стороны США, сообщила 22 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Макинэни «Соединённые Штаты как председатель в G7 при поддержке наших стран-партнёров G7 жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление».

Макинэни пояснила, что Вашингтон получил из Берлина информацию о том, что Навального отравили «нервно-паралитическим веществом, разработанным в России».

Как сообщало ИА REGNUM, тему мнимого отравления Навального поднял сегодня, 22 сентября, на сессии ГА ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

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