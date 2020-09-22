Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM Власти Кубы намерены и впредь поддерживать венесуэльского президента Николаса Мадуро и его правительство, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии ГА ООН.

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Кубинский президент подчеркнул, что Бориварианская Республика «может всегда рассчитывать на солидарность Кубы перед лицом попыток дестабилизировать и подорвать её конституционный порядок».

Диас-Канель добавил, что есть в мире силы, которые пытаются «разрушить дело команданте Уго Чавеса Фриаса, которое продолжает Николас Мадуро Морос во благо венесуэльского народа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из США поступала информация, что за поддержку Кубой «режима» Мадуро её могут внести в число стран — спонсоров терроризма.

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