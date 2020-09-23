23 Сентября
 
9:28

Матвиенко поблагодарила покинувших Совфед сенаторов

В состав Совета Федерации официально вошли 20 новых сенаторов. Об этом в ходе заседания Совфеда РФ заявила его председатель Валентина Матвиенко.

«После единого дня голосования Совет Федерации существенно обновится. Порядка 20 новых сенаторов пополнят наши ряды. 14 сенаторов прошли выборы. Сегодня ряд наших коллег сложили свои полномочия», — сказала Матвиенко.