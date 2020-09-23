Президент РФ Владимир Путин выступит 23 сентября 2020 года в Совете Федерации в ходе открытия осенней сессии.

При проведении конституционной реформы роль Совета Федерации в формировании структур, отвечающих за безопасность государства, была усилена. Так, Совет Федерации будет согласовывать с президентом кандидатуры на посты глав силовых ведомств. Также президент может впервые воспользоваться своим правом введения в состав Совета Федерации сенаторов по президентской квоте. Это право у главы государства есть с 2014 года, но Владимир Путин им никогда не пользовался.

Первоначально президентская квота составляла 17 сенаторов, но после внесения поправок в Конституцию возросла до 30, при этом семеро президентских сенаторов могут занимать этот пост пожизненно. Ожидаются и кадровые перестановки в руководстве Совета Федерации.

Обо всех событиях в Совфеде рассказывает ИА REGNUM.