Архангельск, , 22:50 — REGNUM Число кандидатов на пост мэра Архангельска увеличилось до трех — документы в конкурсную комиссию подал заместитель действующего градоначальника Дмитрий Морев.

«Я принял решение участвовать в конкурсной процедуре на пост главы города Архангельска. Перед участием в конкурсе я посчитал правильным перейти на должность советника главы. Считаю этот шаг логичным, так как будучи ранее заместителем главы — руководителем аппарата по должности — я обязан был на постоянной основе взаимодействовать со всеми депутатами Гордумы, что могло бы теоретически дать мне дополнительные возможности и ущемить интересы иных кандидатов», — цитирует Морева «Эхо Севера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в конкурсную комиссию подали блогер Михаил Шишов и депутат гордумы Михаил Федотов. Выборы градоначальника состоятся 15 октября.