Париж, , 22:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство готовит новый саммит по Ливии, 22 сентября сообщает Agence France-Presse.

«Это инициатива, которую Франция желает осуществить в ближайшие недели вместе с Генеральным секретарем ООН: объединить все соседние страны, чтобы помочь в разрешении ливийского кризиса» , — заявил Макрон в выступлении для Генассамблеи ООН.

После свержения Муаммара Каддафи союзниками США во главе с Францией в 2011 году Ливия де-факто является разделенным государством. Крупнейшими силами в Ливии являются «международно признанное» правительство Триполи и «Ливийская национальная армия».

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