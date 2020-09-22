Подгорица, , 22:03 — REGNUM Формирование правительства, в чьем составе должно оказаться большое количество политических субъектов — процесс сложный, поэтому даже в такой небольшой стране, как Черногория нельзя ожидать, что этот процесс завершится быстро. Об этом ИА REGNUM заявил один из лидеров «Демократического фронта» (политического объединения, которое является частью коалиции «За будущее Черногории») Андрия Мандич.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что коалиция «За будущее Черногории», которая по результатам выборов 30 августа должна получить 27 мест в парламенте страны, ведет переговоры о формировании правительства с партнерами из двух других политических объединений — «Мир — это наша нация» и «Черным по белому». Как передает черногорское издание Vijesti, на встрече 21 сентября достичь договоренности по поводу распределения должностей в новом правительстве не удалось. По информации издания, камнем преткновения является то, что лидер объединения «Черным по белому» Дритан Абазович настаивает на формировании правительства экспертов. Участие в нем политиков, которые в течение своей политической карьеры могли «скомпрометировать себя в глазах черногорского общества», Абазович считает неприемлемым, пишет издание, уточняя при этом, что речь идет как раз о лидерах «Демократического фронта».

По словам Мандича, главное то, что коалиция в составе «За будущее Черногории», «Мир — это наша нация» и «Черным по белому» твердо намерена и готова на заседании парламента 23 сентября сформировать парламентское большинство и выбрать спикера.

«Потом, имея за собой парламентское большинство из 41 депутата, мы сможем продолжить переговоры по поводу формирования правительства», — отметил политик.

Мандич добавил, что коалиция «За будущее Черногории» и «Демократический фронт» как ведущий политический субъект этой коалиции считают, что будущее правительство должно быть сформировано на демократических началах — волю избирателей необходимо учитывать.

«У нас очень четкая программа, которая в первую очередь подразумевает борьбу против организованной преступности и коррупции, верховенство закона, заботу об экономических интересах страны. Для каждого ведомства из тех, что мы должны распределить между собой на основании результатов выборов, каждый политический субъект имеет право предлагать тех людей, которые смогут как можно лучше представлять его интересы. Мы в «Демократическом фронте» считаем, что лучшим способом нас смогут представить опытные политики, которые пользуются поддержкой и которые за многие годы своей политической деятельности проявили определенные способности. Одновременно, для нас приемлемо решение других партий, которые считают, что их в правительстве должны представлять эксперты. Каждая партия в коалиции имеет право самостоятельно принимать решение о том, кто будет ее представителем», — рассказал Мандич.

По мнению политика, разногласия, которые существуют между партнерами, на данном этапе не должны повлиять на способность коалиции сформировать правительство.

«Я почти на сто процентов уверен, что это парламентское большинство сформирует правительство. Я даже не сказал бы, что между нами есть разногласия, скорее, это просто процесс согласования позиций. Такому большому количеству партий в рамках одной коалиции не так просто прийти к окончательному решению», — добавил он.

Андрия Мандич также отметил, что необходимость отмены спорного Закона о свободе вероисповедания, который предыдущие власти протолкнули через парламент Черногории в конце 2019 года и который вызвал волну народного недовольства, ни для кого в «коалиции победителей» не вызывает вопросов.

«Это была главная точка опоры в предвыборной кампании оппозиции. Мы гарантировали гражданам, которые отдали свой голос оппозиционным партиям, что этот закон будет отменен. Я не думаю, что кто-либо попытается этому воспрепятствовать. Если бы что-то подобное произошло, это значило бы, что мы обманули ожидания черногорских граждан», — сказал политик.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что камнем преткновения для формирования нового правительства является участие в нем лидеров «Демократического фронта», Мандич заявил, что некоторые политики очевидно не хотят, чтобы их коллеги, которые пользуются политическим авторитетом, оказались у власти.

«Особенно если учесть тот факт, что никто со стороны нас не контролирует, кроме тех людей, которые за нас и проголосовали. Мы уважаем их волю. То, что мы представляем традиционную Черногорию, которая знает, к какому цивилизационному кругу она принадлежит и каковы ее ценности, никому не дает право клеить на нас ярлыки «подозрительных особ». Поэтому лучше всего будет, если мы будем придерживаться простого принципа: пусть каждая партия парламентского большинства решит, кто от ее имени займет то место, которое ей отойдет. Мы являемся группой политических организаций, у которых есть свои внутренние правила, и эти правила должны уважать не только члены каждой отдельной организации, но и ее партнеры», — отметил Мандич.

При этом он подчеркнул, что дело не в том, насколько вопрос участия в новом правительстве важен для какого-то конкретного политика — намного важнее учитывать интересы партии, которую он возглавляет.

«Если партия, чьим лидером являюсь я, считает, что мое участие во власти в ее интересах, я буду руководствоваться решением партии. Если политическая сила, которая занимает центральное место в правящей коалиции, решит, что в ее интересах другое, я готов подчиниться ее воле», — подытожил Андрия Мандич.