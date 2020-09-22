Париж, , 22:08 — REGNUM В католической церкви Сен-Жерве в Париже пройдет месса памяти бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Le Figaro.

Церемония пройдет 25 сентября, на день раньше даты смерти Ширака — 26 сентября. Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался 26 сентября 2019 года в возрасте 86 лет.

Напомним, через две недели после кончины Ширака нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пригласил тех, «кто был рядом» с его предшественником, встретиться на приеме в Елисейском дворце.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон пригласил бывших сотрудников Ширака встретиться в Елисейском дворце