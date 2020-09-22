Москва, , 22:01 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях Совфеда, а также функциях Совета безопасности внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Прежде всего, закрепляется положение о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Также законопроектом закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным главой государства кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства (Минобороны), внутренних дел (МВД), юстиции (Минюст), иностранных дел (МИД), предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности (МЧС).

Одновременно вносятся изменения, которыми в соответствии с Конституцией Российской Федерации уточняются задачи и функции Совета безопасности. Также прописывается обязательство замглавы Совбеза, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.