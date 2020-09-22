Москва, , 21:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты парламента внесенные президентом РФ поправки во исполнение изменений в Конституцию РФ.

Володин направил в профильные комитеты поправки в федеральный закон «О Правительстве РФ», «О прокуратуре РФ», «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека РФ», а также изменения в ряд других законов, внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Инициативы направлены на совершенствование российского законодательства с учетом принятых изменений в Конституцию РФ.

Законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Думы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроекты, внесенные президентом РФ в Госдуму, во исполнение новых положений Конституции, Госдума обсудит в осеннюю сессию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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