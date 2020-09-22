Сараево, 22 сентября 2020, 21:59 — REGNUM 22 сентября председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович провёл встречу с главой делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине Йоханом Сатлером, сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Джаферович заявил, что, по общему признанию, Босния и Герцеговина с конца апреля и до настоящего времени, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса, добилась значительного прогресса в реализации 14 приоритетных требований Европейской комиссии для скорейшей евроинтеграции страны.
Главной темой обсуждения было также региональное сотрудничество, а именно создание «мини-Шенгена» на Балканах.
На встрече было подчеркнуто, что в краткосрочной перспективе будут предприняты дополнительные усилия по быстрому разрешению вопросов, касающихся закона о государственных закупках, закона о конфликте интересов и стратегии преследования военных преступлений.
Председатель президиума Боснии и Герцеговины отметил, что жизненно важная заинтересованность его страны заключается в том, чтобы как можно скорее выполнить все приоритетные требования Европейской комиссии, и поблагодарил посла Сатлера за поддержку, которую он оказывает Сараево в этом процессе.