Москва, , 22:36 — REGNUM Федеральное агентство новостей выпустило масштабное расследование под названием «Отцы-основатели хаоса», в котором речь идет о влиянии правительственных агентств США на политические и избирательные процессы в стране.

РИА ФАН

Подробно разобрав расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы, журналисты пришли к выводу, что значительная часть доказательной базы до последнего скрывалась от широкой общественности.

Как пишет ФАН, некоторые материалы Минюста США демонстрируют, что так называемые «российские тролли» не ограничивались поддержкой кандидата-республиканца Дональда Трампа, но также поддерживали его главного конкурента Хиллари Клинтон.

К числу интернет-сообществ, продвигающих повестку Демократической партии, можно отнести группу Black Matters US, отмечает издание. Как утверждает Мюллер, группа была создана в России сотрудниками Агентства интернет-исследований. ФАН выяснило, что группа, из которой выросло движение Black Lives Matter даже получила благодарственное письмо от исполнительного директора Facebook Шерил Сэндберг.