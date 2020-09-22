Москва, , 21:53 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на 75-й сессии ГА ООН по поводу того, что Устав ООН является главным источником права, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Свои комментарии граждане оставили 22 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»

Часть пользователей согласились с высказыванием главы государства. Тем не менее они указали на сильное влияние на организацию со стороны США, что влечёт за собой исполнение интересов Вашингтона.

«Устав ООН должен был быть гарантом международного права. Но сейчас, под контролем США, вся организация использует ¾ мощностей для давления на Россию и еще четверть на сдерживание Китая», — написал пользователь под псевдонимом Renna Refazo.

Некоторые граждане высказали мнение, что разговор в стенах ООН как таковой смысла не имеет. По их видению, лучшим аргументом в таких вопросах выступает повышение обороноспособности страны.

«Да. Разговор ни о чем. Все ждут, что Путин им что-то скажет. Ничего он не скажет. Он будет и дальше укреплять обороноспособность России, а это действует на партнеров лучше всяких слов», — написал пользователь «Псевдоаналитик».

Нашлись и те, кто негативно относится к подобным выступлениям в организации. По мнению граждан, не стоит заискивать перед представителями ООН, ведь часть стран, которые там заседают, зачастую нарушают устав организации.

«Человек совсем в другом мире живёт. Новая ось зла ради ресурсов разрушает государства, миллионы беженцев кругом, а этот ООНу дифирамбы поёт», — написал yola.

Более того, некоторые пользователи не нашли в выступлении Путина чего-либо интересного. По их мнению, президент высказал слова, которые и так у всех на уме.

«Прослушал всю речь. Чуть не заснул, только общие фразы, типа миру — мир, что и так всем понятно», — поделился мнением «Миниправ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент России Владимир Путин выступил на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций, где заявил, что Устав данной организации является главным источником международного права.