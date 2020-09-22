Нур-Султан, 22 сентября 2020, 21:44 — REGNUM В рамках проходящей 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ США и Казахстан подписали совместное заявление, направленное на минимизацию высокого обогащения урана, сообщает 22 сентября Синьхуа.
Отмечается, что свои подписи под документом от имени сторон поставили Министерство энергетики Казахстана и Национальная администрация по ядерной безопасности Департамента энергетики США. В рамках заявления стороны согласились продолжить усилия в поддержку достижения общих целей, связанных с обеспечением ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия. Этому, как записано в документе, служит сокращение объемов и уменьшение уровня обогащения урана.