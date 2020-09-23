23 сентября 2020 | Время чтения 2 мин

Евгения Ким, , 09:34 — REGNUM «Правящая партия «Нур Отан» наберет несколько меньше голосов, чем на прошлых выборах. В Казахстане за прошедшие пять лет многое изменилось, в обществе сильнее чувствуется запрос на перемены», — эксперт Российского института стратегических исследований Иван Ипполитов рассказал ИА REGNUM, как пандемия коронавируса может повлиять на парламентские выборы в Казахстане.

Билборд партии «Нур Отан»



ИА REGNUM: Какие итоги парламентских выборов в Казахстане устроят Россию?

Москва не вмешивается в политические процессы внутри страны, полагая что добрососедские отношения будут развиваться и углубляться. Для России самое главное, чтобы в Казахстане сохранялась социально-политическая стабильность, чтобы эта республика продолжала развиваться в русле плодотворного партнерства с нашей страной, продолжала участие в интеграционных объединениях, которые связывают наши государства.

Если говорить о долгосрочных процессах, что хорошо для Казахстана — хорошо и для России. Преемственность и эволюционное развитие сложившегося политического расклада в Казахстане вполне устраивает окружающих, в том числе и Россию.

Непохоже, что предстоящие парламентские выборы в Казахстане принесут что-то принципиально новое. Существующий расклад сил, скорее всего, воспроизведется. Возможно, произойдет некоторая корректировка партийного баланса.

Офис в Нур-Султане Yakov Fedorov

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Вероятно, правящая партия «Нур Отан» наберет несколько меньше голосов, чем на прошлых выборах. В Казахстане за прошедшие пять лет многое изменилось, в обществе сильнее чувствуется запрос на перемены.

В этой связи идет дискуссия о том, можно ли ожидать появления новых партий в парламенте Казахстана. Напомню, сейчас их три — правящая партия «Нур Отан», Коммунистическая народная партия Казахстана и «Ак жол». Но обсуждение этого вопроса идет больше года и пока изменений не видно.

Праймериз «Нур Отан». 22.09.2020 Nurotan.kz

ИА REGNUM: Как пандемия скажется на настроениях избирателей?

Пандемия коронавируса и ее последствия стали неожиданным ударом для всего мира. До сих пор нельзя сказать, что угроза миновала, ее придется учитывать при планировании новых стратегий развития.

Как и соседние страны, Казахстан понес серьезный экономический и социальный урон. Не исключено, что страну ожидает новая волна ограничений, связанная с очередным массовым заражением. Если же этого не произойдет, то выборы в начале 2021 года пройдут без сюрпризов. Хочется в это верить.

В настоящий момент можно предположить, что среди избирателей возрос уровень скепсиса по поводу действий властей во время «коронавирусного кризиса», их способности принимать оперативные решения и последовательно их реализовывать. Но эта ситуация не уникальна, с подобными вызовами столкнулись многие страны. Казахстану просто не очень повезло, что пандемия разгорелась в предвыборный период.